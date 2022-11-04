Кузьменко вошёл в историю «Ванкувера», оформив три гола за один период матча

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:5.
Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко, провёл на льду 15 минут, оформил хет-трик и записал на свой счёт результативную передачу. Все три своих шайбы форвард забросил в третьем периоде, одна из которых стала победной в матче.
Это четвёртый случай в «Ванкувере» за последние 20 лет, когда хоккеист забивает три гола за один период. До россиянина это делали Бо Хорват (22 октября 2019 года), Микаэль Самуэльссон (9 марта 2010 года) и Маркус Нэслунд (21 октября 2002 года).
В текущем сезоне на счету Кузьменко 10 (6+4) очков в 11 проведённых матчах.
- 4 ноября 2022
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