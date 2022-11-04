Сын Хоу пожелал удачи Овечкину перед установлением рекорда НХЛ по голам за один клуб

Марк Хоу, сын легендарного канадского нападающего Горди Хоу, пожелал удачи форварду «Вашингтона» Александру Овечкину перед матчем с «Детройтом» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Привет, Алекс. Рад встрече с тобой. Желаю тебе всего наилучшего — от себя, Горди и всей семьи Хоу. Удачи. Продолжай, не останавливайся», — цитирует Марка Хоу официальный сайт НХЛ.

В прошедшей игре Овечкин забросил шайбу на 28-й минуте игры и повторил рекорд легендарного Горди Хоу по количеству голов за один клуб Национальной хоккейной лиги. Канадец 786 раз отличился как раз за «Детройт Ред Уингз». На счету Овечкина стало 786 заброшенных шайб в 1286 матчах. Отставание от Хоу по общему количеству голов сократилось до 15 шайб — на его счету 801 гол. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).