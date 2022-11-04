Капитан «Куньлуня» Брэндон Ип набирает очки в 15 из последних 16 матчей команды

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Куньлунем». Победу в матче одержала китайская команда со счётом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).

На 50-й минуте матча шайбу забросил нападающий «Куньлуня» Брэндон Ип. Капитан китайской команды набрал очки в 15 из последних 16 матчей. Для 37-летнего ветерана это очко стало 21 в 25 матчах текущего сезона. Канадец забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач. Ип записал на свой счёт 16 минут штрафного времени.

«Куньлунь» прервал серию поражений и одержал лишь вторую победу в последних восьми матчах. После 28 проведённых матчей китайская команда занимает девятую строчку в таблице Западной конференции.

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