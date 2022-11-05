Котканиеми едва не нокаутировал Далина мощным ударом в драке в игре «Каролина» — «Баффало»

В конце первого периода встречи регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Каролина Харрикейнз» на домашнем стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» принимает «Баффало Сэйбрз», завязалась потасовка, переросшая в драку между 22-летним шведским защитником гостей Расмусом Далином и 22-летним финским центральным форвардом хозяев Еспери Котканиеми.

Конфликт произошёл после того, как Далин отправил шайбу в створ ворот «Каролины» после того, как арбитр остановил игру свистком. Сначала недовольство действиями Расмуса выразил форвард «Каролины» Сет Джарвис, а уже затем в потасовку вмешался финн Котканиеми, с которым Далин и вступил в кулачный поединок, который запомнился тем, как швед пропустил мощный боковой удар, после которого Расмус едва не отправился в нокаут.

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