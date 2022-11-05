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Форвард «Колорадо» Рантанен — о матче НХЛ в Финляндии: этот вечер я никогда не забуду

Форвард «Колорадо» Рантанен — о матче НХЛ в Финляндии: этот вечер я никогда не забуду
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Финский нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен поделился эмоциями после победного матча с «Коламбус Блю Джекетс» (6:3). Игра проходила в Тампере (Финляндия), форвард оформил хет-трик. В последнюю минуту матча публика на стадионе скандировала имя Рантанена.

«Это было действительно круто, я этого не ожидал. Я думаю, что публика была великолепна на протяжении всей игры. Я был счастлив, и это вызвало у меня мурашки.

Это была крутая игра, и было здорово играть в Финляндии перед родными болельщиками. Очевидно, я ждал этого. В прошлом году мы не смогли сыграть здесь из-за пандемии коронавируса. Этот вечер я никогда не забуду», — цитирует Рантанена официальный сайт НХЛ.

В прошедшей встрече Рантанен набрал четыре (3+1) очка. За 10 проведённых матчей текущего сезона финн имеет на своём счету 15 (7+8) очков.

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