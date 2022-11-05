Легионер «Салавата»: многие иностранцы думают, что едут в КХЛ, чтобы улучшать статистику

Американский нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски рассказал о сложности адаптации к игре в России и отметил различия в размерах площадок на разных аренах КХЛ.

«Тяжёлая лига. Многие люди думают, что сюда приезжают, чтобы забивать голы, улучшать статистику. Но здесь, наоборот, надо в первую очередь хорошо играть в обороне. Тут важна не только атака.

В КХЛ играть сложнее, чем в АХЛ? Не могу так сказать. В каждой лиге есть свои вещи, АХЛ – очень сложная лига. Самое сложное в адаптации? Размер площадок. Например, у нас в Уфе она больше, чем здесь, в Казани», – цитирует форварда Metaratings.

Американский форвард отметился 17 (10+7) очками в 25 матчах текущего сезона КХЛ. В прошлом сезоне хоккеист провёл 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» и отдал восемь результативных передач. Также он выступал в Американской хоккейной лиге за «Сан-Хосе Барракуда» и в 47 встречах отметился 37 набранными баллами: забросил 12 шайб и отдал 25 передач.