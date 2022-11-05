Легионер «Салавата»: многие иностранцы думают, что едут в КХЛ, чтобы улучшать статистику

Американский нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски рассказал о сложности адаптации к игре в России и отметил отличия в размерах площадок на разных аренах КХЛ.

«Тяжёлая лига. Многие люди думают, что сюда приезжают, чтобы забивать голы, улучшать статистику. Но здесь наоборот, надо в первую очередь хорошо играть в обороне. Здесь не только важна атака.

В КХЛ играть сложнее, чем в АХЛ? Не могу так сказать. В каждой лиге есть свои вещи, АХЛ – очень сложная лига. Самое сложное в адаптации? Размер площадок. Например, в Уфе она у нас больше, чем здесь в Казани», – цитирует форварда Metaratings.

Американский форвард в 25 матчах текущего сезона КХЛ отметился 17 (10+7) очками. В прошлом сезоне хоккеист провёл 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» и отдал восемь результативных передач. Также он выступал в Американской хоккейной лиге за «Сан-Хосе Барракуду» и в 47 встречах отметился 37 набранными баллами: забросил 12 шайб и отдал 25 передач.