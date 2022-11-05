Гребёнкин об аренде из «Металлурга»: в Хабаровске хоккей любят больше, чем в Магнитогорске

Арендованный из «Металлурга» нападающий «Амура» Никита Гребёнкин рассказал, что в Хабаровске хоккей любят больше, чем в Магнитогорске, и выделил отличия между этими городами.
«Где хоккей любят больше? Думаю, что в Хабаровске, потому что, когда я был в Магнитогорске, на хоккей приходило гораздо меньше народу. А в Хабаровске постоянно аншлаг. Ребята пытаются сделать всё для того, чтобы радовать болельщиков и побеждать. Когда мы выигрываем, они буквально взрываются!
Чем отличаются эти два города? Хабаровск больше Магнитогорска, тут больше движения. Я пока не особо гулял по городу, только по тому району возле арены, где мы проживаем. Ходил покушать в пару ресторанов, ребята показывали заведения. Знаю, что на хоккей ходит много болельщиков, которые яростно болеют за нас», — цитирует нападающего AllHockey.ru.
В текущем сезоне Гребёнкин провёл за «Амур» шесть матчей, в которых набрал четыре очка — забил один гол и отдал три результатиные передачи. В семи матчах текущего сезона в составе «Металлурга» нападающий результативными баллами не отметился. Ранее спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко сообщал, что Гребёнкин не проходит в состав магнитогорского клуба, а МХЛ он уже перерос, поэтому и был отправлен в аренду в «Амур» до конца сезона.
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