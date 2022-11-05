Защитник «Салавата» Мёрфи пропустит матч с «Нефтехимиком»
Поделиться
Защитник «Салавата Юлаева» Райан Мёрфи пропустит сегодняшний матч с «Нефтехимиком» (17:00 мск), сообщает генеральный директор уфимцев Ринат Баширов в своём телеграм-канале.
«Сегодня не играет Райан Мёрфи. В предыдущей игре Райан получил повреждение. Не смог доиграть вторую половину третьего периода. Сроки восстановления определят после обследования в Уфе», — сказано в сообщении Баширова.
В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги Мёрфи провёл за «Салават Юлаев» 24 матча, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 10 результативными передачами при показателе полезности «+12».
Уфимский клуб после 25 сыгранных матчей имеет в своём активе 35 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Комментарии
- 5 ноября 2022
-
16:31
-
16:10
-
15:51
-
15:30
-
15:11
-
14:49
-
14:13
-
13:36
-
13:12
-
12:58
-
12:37
-
12:01
-
11:39
-
11:19
-
10:51
-
10:21
-
10:11
-
09:23
-
09:12
-
08:46
-
08:21
-
04:44
-
03:34
-
02:39
-
00:38
- 4 ноября 2022
-
23:56
-
23:09
-
22:41
-
22:20
-
21:50
-
21:27
-
21:22
-
20:45
-
20:29
-
20:11
Партнерский контент