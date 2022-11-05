Защитник «Салавата» Мёрфи пропустит матч с «Нефтехимиком»

Защитник «Салавата Юлаева» Райан Мёрфи пропустит сегодняшний матч с «Нефтехимиком» (17:00 мск), сообщает генеральный директор уфимцев Ринат Баширов в своём телеграм-канале.

«Сегодня не играет Райан Мёрфи. В предыдущей игре Райан получил повреждение. Не смог доиграть вторую половину третьего периода. Сроки восстановления определят после обследования в Уфе», — сказано в сообщении Баширова.

В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги Мёрфи провёл за «Салават Юлаев» 24 матча, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 10 результативными передачами при показателе полезности «+12».

Уфимский клуб после 25 сыгранных матчей имеет в своём активе 35 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.