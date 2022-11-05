Тренер «Сибири» Мартемьянов: мы вышли выигрывать, надо было сломать игру

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (2:0 Б) и рассказал про подготовку к сегодняшнему матчу.

«Первый период получился немного скомканным, не так мы планировали начать, соперник доминировал и по броскам, и по всем элементам игры.



Некуда было деваться, поговорили с парнями в перерыве, стали играть агрессивнее в атаке, больше контролировать шайбу, сравняли счёт. В овертайме были моменты у тех и других, в серии буллитов были чуть-чуть мастеровитее.



Напомнила ли игра плей-офф-2020? Мы вышли выигрывать, надо было сломать игру. Чайка молодец, прочитал ситуацию. Команда молодцы, считаю, что третий матч на хорошем уровне проводим.



Может, где-то недобрали очков, но соперник тоже не из робкого десятка. Я благодарен и команде за самоотдачу, и болельщикам, которых было слышно.



Чайковски хорошо играет после первого гола в сезоне? Может быть, у него есть такая вещь, когда надо забить гол и он играет правильнее.



Не смотрел на лёд во время буллитов? Я же слышу болельщиков.



Отличалась ли подготовка к матчу после двух поражений от «Автомобилиста»? Да, поработали немного, подготовку к матчу изменили. Парни молодцы, нашли в себе силы, я доволен их концентрацией на матч.



Голы бывшей команде? Я думаю, что всегда игроки настраиваются. Олег Ли сегодня не играл, а в прошлых матчах хорошие голы нам забивал. Есть немного реваншистские настроения у игроков, это нормально вполне», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.