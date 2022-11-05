«Вашингтон» забрал с драфта отказов обладателя Кубка Стэнли
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«Вашингтон Кэпиталз» забрал с драфта отказов бывшего форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Николя Обе-Кюбеля, сообщает журналист Эллиотт Фридман в своём «твиттере».
В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл шесть матчей за «кленовых листьев», результативными действиями не отметился.
Обе-Кюбель является обладателем Кубка Стэнли сезона-2021/2022 в составе «Колорадо Эвеланш». В прошлом сезоне Николя провёл 67 игр за команду из Денвера и набрал 22 (11+11) очка. В плей-офф канадец сыграл 14 матчей, но очков не набрал.
Николя был выбрал на драфте Национальной хоккейной лиги «Филадельфией Флайерз» в 2014 году во втором раунде под общим 48-м номером.
Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Аризоной» в ночь на 6 ноября в 2:00 мск.
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