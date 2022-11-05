Овечкин поддержал Родиона Амирова в борьбе с раком

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов, который ранее выступал за «Вашингтон Кэпиталз», рассказал, как форвард «столичных» Александр Овечкин поддержал нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова в борьбе с раком.

«Алекс — хороший и дружелюбный парень. Когда Родион приехал в Америку, Овечкин сразу же приехал, чтобы встретиться с ним. Он сказал: «Удачи, Родион, если тебе что-нибудь понадобится, просто позвони мне». Я думаю, что это было приятно для Родиона, ему очень нравится, как играет Ови». Так что теперь у Родиона есть номер Овечкина», — цитирует Самсонова сайт НХЛ.

Также сообщается, что три российских игрока разговаривали около 10 минут в коридоре между домашней и гостевой раздевалками на «Скотиабанк-Арена» (арене «Торонто), и Овечкин старался предложить Амирову любую помощь, которую он мог.

Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. Родион прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии. В начале октября Амиров прибыл в Торонто для участия в тренировках с командой. По договорённости текущий сезон форвард проведёт в России. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».