Овечкин поддержал Родиона Амирова в борьбе с раком

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов, который ранее выступал за «Вашингтон Кэпиталз», рассказал, как форвард «столичных» Александр Овечкин поддержал нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова в борьбе с раком.
«Алекс — хороший и дружелюбный парень. Когда Родион приехал в Америку, Овечкин сразу же приехал, чтобы встретиться с ним. Он сказал: «Удачи, Родион, если тебе что-нибудь понадобится, просто позвони мне». Я думаю, что это было приятно для Родиона, ему очень нравится, как играет Ови». Так что теперь у Родиона есть номер Овечкина», — цитирует Самсонова сайт НХЛ.
Также сообщается, что три российских игрока разговаривали около 10 минут в коридоре между домашней и гостевой раздевалками на «Скотиабанк-Арена» (арене «Торонто), и Овечкин старался предложить Амирову любую помощь, которую он мог.
Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. Родион прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии. В начале октября Амиров прибыл в Торонто для участия в тренировках с командой. По договорённости текущий сезон форвард проведёт в России. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».
- 5 ноября 2022
-
22:54
-
22:40
-
22:35
-
22:12
-
22:00
-
21:30
-
21:20
-
21:04
-
20:57
-
20:45
-
20:39
-
20:34
-
20:27
-
20:07
-
19:55
-
19:49
-
19:31
-
19:26
-
19:11
-
18:48
-
18:38
-
18:29
-
18:20
-
18:09
-
18:04
-
17:59
-
17:51
-
17:29
-
17:11
-
17:08
-
16:47
-
16:31
-
16:10
-
15:51
-
15:30