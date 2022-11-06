Карел Веймелка стал 162-м вратарём НХЛ, которому забивал Овечкин

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отличившийся забитым голом в матче с «Аризоной Койотс», поразил ворота 162-го голкипера в своей карьере.
Овечкин забросил в ворота, которые защищал чешский голкипер Карел Веймелка. Ранее Александр никогда не забивал этому вратарю. Только троим хоккеистам НХЛ удавалось поразить ворота большего числа голкиперов. Яромир Ягр забивал 178-ми разным вратарям, Патрик Марло — 177-ми, Марк Мессье — 164-м.
Напомним,«Вашингтон» уступил «Аризоне» со счётом 2:3 и проиграл четвёртую встречу подряд. Овечкин, отметившийся в этой игре заброшенной шайбой, сумел продвинуться на 19-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. До этого россиянин делил 19-ю строчку с канадцем Адамом Оутсом. На счету россиянина стало 1421 (787+634) очков.
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