Карел Веймелка стал 162-м вратарём НХЛ, которому забивал Овечкин

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отличившийся забитым голом в матче с «Аризоной Койотс», поразил ворота 162-го голкипера в своей карьере.

Овечкин забросил в ворота, которые защищал чешский голкипер Карел Веймелка. Ранее Александр никогда не забивал этому вратарю. Только троим хоккеистам НХЛ удавалось поразить ворота большего числа голкиперов. Яромир Ягр забивал 178-ми разным вратарям, Патрик Марло — 177-ми, Марк Мессье — 164-м.

Напомним,«Вашингтон» уступил «Аризоне» со счётом 2:3 и проиграл четвёртую встречу подряд. Овечкин, отметившийся в этой игре заброшенной шайбой, сумел продвинуться на 19-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. До этого россиянин делил 19-ю строчку с канадцем Адамом Оутсом. На счету россиянина стало 1421 (787+634) очков.