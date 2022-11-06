Глава департамента судейства КХЛ признал ошибку арбитров в матче «Авангард» — «Сибирь»

Председатель департамента судейства КХЛ Алексей Горский признал ошибку арбитров в овертайме матча «Авангард» — «Сибирь», который состоялся 3 ноября. Напомним, нападающий «Сибири» Антон Шенфельд был удалён за игру высокоподнятой клюшкой на форварде омичей Риде Буше. Через некоторое время пострадавший канадец реализовал большинство и принёс победу «Авангарду» в матче со счётом 3:2.
«Правильным решением здесь было не давать никакого удаления. Потому что Буше сам подбил клюшку Шенфельду, а потом ещё так изобразил, что… Клюшка даже в лицо не попала, если хорошо посмотреть, угодила куда-то в визор», — сказал Горский в эфире программы «Судейская» на КХЛ ТВ.
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов эмоционально отреагировал на это судейское решение, показав неприличный жест. За что впоследствии был оштрафован КХЛ.
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