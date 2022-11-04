Главный тренер «Сибири» Мартемьянов оштрафован за неприличные жесты в матче с «Авангардом»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Авангард» — «Сибирь» и принял решение наложить на главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова наказание по п.2.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (В отношении Судьи или кого-либо: плюётся или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты) и подвергнуть его денежному штрафу.

Напомним, в овертайме вчерашнего матча судьи дали хоккеисту «Сибири» Антону Шенфельду спорное удаление за игру высоко поднятой клюшкой. Мартемьянов, будучи недовольным таким решением, сначала на эмоциях бросил бутылку с водой, после чего показал неприличный жест.

«Сибирь» уступила «Авангарду» в овертайме со счётом 2:3.

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