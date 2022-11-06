Кудашов о поражении от «Адмирала»: тяжело пробиться, когда в защите вся пятёрка соперника

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче с «Адмиралом» (1:2) и отметил игру соперника в обороне.
«В первую очередь хочу отметить атмосферу на трибунах во Владивостоке. Сегодня же аншлаг здесь, да? Здорово болели, молодцы. И динамовские болельщики приехали, спасибо им большое. По игре – мы плохо начали, пропустили два гола вследствие наших удалений. Потом стоит отдать должное «Адмиралу», который очень цепко оборонялся, тяжело было пробиваться к их воротам и создавать моменты. Но всё равно мы старались спасти игру, одну шайбу отыграли – большего не получилось.
Почему не смогли раньше найти ключи к обороне соперника? Если это так просто было, начертил – и всё. Тяжело пробиться, когда пять человек плотно играют в средней зоне, у своих ворот», — цитирует Кудашова официальный сайт КХЛ.
Московский клуб прервал победную серию из двух матчей. В следующем матче «Динамо» встретится в гостях с хабаровским «Амуром» 8 ноября.
- 6 ноября 2022
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