«Ак Барс» забросил победную шайбу в овертайме, когда «Северсталь» сняла вратаря

В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала на своём льду казанский «Ак Барс». Победу в овертайме со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0) одержали гости.

В овертайме Андрей Разин решил заменить вратаря на шестого полевого игрока, и на последней минуте дополнительного времени нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов забросил шайбу в пустые ворота.

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После победы казанский клуб располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 28 очков после 26 встреч. Следующий матч «Ак Барс» проведёт в гостях с «Нефтехимиком» 8 ноября.