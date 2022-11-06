«Ак Барс» забросил победную шайбу в овертайме, когда «Северсталь» сняла вратаря
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В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала на своём льду казанский «Ак Барс». Победу в овертайме со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0) одержали гости.
В овертайме Андрей Разин решил заменить вратаря на шестого полевого игрока, и на последней минуте дополнительного времени нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов забросил шайбу в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
После победы казанский клуб располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 28 очков после 26 встреч. Следующий матч «Ак Барс» проведёт в гостях с «Нефтехимиком» 8 ноября.
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