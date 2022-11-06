Главный тренер «Торонто» назвал, на сколько выбыл голкипер Илья Самсонов

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф сказал, что сегодня российскому голкиперу клуба Илье Самсонову сделают МРТ колена. Ожидается, что он пропустит как минимум неделю, сообщает журналист TSN Марк Мастерс в своём «твиттере».

Сегодня стало известно, что Самсонов переведён в список травмированных «Торонто». Клуб подписал нового вратаря — Кита Петруцелли. Напомним, в матче с «Бостоном» (2:1) российский голкипер получил повреждение во время буллита нападающего «Брюинз» Брэда Маршана. В момент отражения броска Самсонов травмировал колено.

Самсонов в текущем сезоне сыграл за «кленовых листьев» восемь матчей и одержал шесть побед с процентом отражённых бросков — 92,1 и коэффициентом надёжности — 2,23.

Следующий матч «Торонто» проведёт в гостях с «Каролиной» в ночь на 7 ноября в 1:00 мск.