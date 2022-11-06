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Главный тренер «Торонто» назвал, на сколько выбыл голкипер Илья Самсонов

Главный тренер «Торонто» назвал, на сколько выбыл голкипер Илья Самсонов
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф сказал, что сегодня российскому голкиперу клуба Илье Самсонову сделают МРТ колена. Ожидается, что он пропустит как минимум неделю, сообщает журналист TSN Марк Мастерс в своём «твиттере».

Сегодня стало известно, что Самсонов переведён в список травмированных «Торонто». Клуб подписал нового вратаря — Кита Петруцелли. Напомним, в матче с «Бостоном» (2:1) российский голкипер получил повреждение во время буллита нападающего «Брюинз» Брэда Маршана. В момент отражения броска Самсонов травмировал колено.

Самсонов в текущем сезоне сыграл за «кленовых листьев» восемь матчей и одержал шесть побед с процентом отражённых бросков — 92,1 и коэффициентом надёжности — 2,23.

Следующий матч «Торонто» проведёт в гостях с «Каролиной» в ночь на 7 ноября в 1:00 мск.

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