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«Детройт» одержал волевую победу над «Рейнджерс», отыгравшись с 0:2. У Панарина – голевая

«Детройт» одержал волевую победу над «Рейнджерс», отыгравшись с 0:2. У Панарина – голевая
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

Уже после первой двадцатиминутки хозяева вели в счёте с преимуществом в две шайбы, после того, как отличились Каапо Какко и Мика Зибанеджад. На старте второго периода гости сократили отставание усилиями Мэтта Лаффа, а ещё через пять минут и вовсе сравняли счёт, когда отличился Пиус Зутер. Ничейный счёт продержался до конца основного времени, а в овертайме сильнее оказались игроки «Ред Уингз» — заброшенная шайба Доминика Кубалика принесла гостям победу.

31-летний российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 47 секунд и отметился результативной передачей, завершив игру с коэффициентом полезности «-1». В его активе уже 17 (5+12) очков в 13 матчах при полезности «-6».

Ворота «Нью-Йорка» в этом матче защищал Ярослав Галак, отразивший 33 броска из 36. У его визави из «Детройта» Алекса Недельковича – 27 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2022, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Какко (Крайдер, Труба) – 09:14 (5x5)   2:0 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 16:56 (5x4)   2:1 Лафф (Зайдер, Шьяро) – 22:56 (5x5)   2:2 Зутер (Гронек, Ларкин) – 28:37 (5x5)   2:3 Кубалик (Перрон, Зайдер) – 62:43 (4x3)
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