«Вроде без имён, но играют». Кожевников назвал главное открытие сезона КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о главном открытии сезона КХЛ.
«Главное открытие первой половины регулярки? Нижегородское «Торпедо». Пока по играм перспективы хорошие. От Ларионова ждали и дождались хорошей игры команды. Вроде без имён, но играют, стараются, какие-то нестандартные решения принимают. Смотрибельный хоккей показывают.
Что насчёт СКА? Там ожидаемо всё было, что тут говорить. «Салават Юлаев» стабильно играет. Там ребята достойные, их давно готовили. В том году они показали свой потенциал, за лето подросли. Играют и играют, удовольствие получают – это самое главное, болельщиков своих радуют. Тоже неудивительный, кстати, результат», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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