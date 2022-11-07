«Нефтехимик» подписал вратаря Кислицына. Последние три года он был тренером «Реактора»

ХК «Нефтехимик» объявил о заключении соглашения с 33-летним вратарём Антоном Кислицыным. Хоккеист является воспитанником нижнекамской команды. Тем не менее в течение всей своей профессиональной карьеры голкипер выступал за различные клубы ВХЛ. Последние три сезона Кислицын провёл в МХК «Реактор», в котором занимает пост тренера вратарей.

Отметим, что сейчас у «Нефтехимика» сразу четыре недоступных из-за травм или болезней голкипера.

«К большому сожалению, с вратарями у нас сейчас сложилась экстремальная ситуация. По-другому и не скажешь. Из пяти голкиперов, которые находятся в системе клуба, только один Ярослав Озолин полностью здоров. Эмиль Гарипов после перенесённой операции проходит курс реабилитации, травмирован Александр Судницин, болен Артём Евпак, в последних матчах с микротравмой играл Андрей Тихомиров. Вратарь МХК «Реактор» Азат Шакиров сейчас играет в команде «Ижсталь» и набирается необходимого опыта для игры на уровне КХЛ.



В этой сложной ситуации совместно с тренерским штабом приняли решение заявить Антона Кислицына, который последние два сезона тренирует вратарей в МХК «Реактор». Понятное дело, что мера эта вынужденная. От травм, к сожалению, никто не застрахован.



Антон Кислицын — наш воспитанник. Имеет большой опыт игры в командах ВХЛ. Играл за «Ижсталь», «Молот», «Южный Урал», «Дизель», также в чемпионате Словакии за «Липтовски Микулаш». Он сейчас тренируется с «Нефтехимиком», находится в хорошей физической форме.



В подобную ситуацию «Нефтехимик», если не ошибаюсь, попадал в сезоне-1998/1999, когда из-за травм вратарей команда вынуждена была внести в заявку тренера вратарей Фарита Закирова», — приводит слова генерального директора ХК «Нефтехимик» Игоря Ларионова официальный телеграм-канал клуба.