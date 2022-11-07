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CBS Sports: Овечкин стал одним из лучших в хоккее, он вписал своё имя в книгу рекордов НХЛ

CBS Sports: Овечкин стал одним из лучших в хоккее, он вписал своё имя в книгу рекордов НХЛ
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Журналисты CBS Sports Остин Нивисон, Стивен Таранто и Вайджи Албаруди поделились эмоциями от рекорда российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Капитан «столичных» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» забил свой 787-й гол в карьере. Он обошёл легенду «Детройт Ред Уингз» Горди Хоу по количеству шайб, заброшенных за один клуб, установив новый рекорд. На счету нападающего «красных крыльев» было 786 голов за команду.

«Алекс Овечкин вписал своё имя во всемирную книгу рекордов НХЛ, забив 787-й гол в карьере и став рекордсменом по количеству голов, забитых за один клуб. Этой шайбой Ови побил рекорд лиги, который ранее принадлежал легенде «Детройт Ред Уингз» Горди Хоу.

37-летний Овечкин продолжает набирать обороты, став одним из лучших игроков в своём виде спорта. Он продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки. Канадец лидирует с 894 голами за карьеру, так что Овечкину ещё есть над чем поработать. Сказав это, мы отмечаем: Овечкин обошёл Мистера Хоккей в книге рекордов, и не видно никаких реальных признаков того, чтобы он сбавлял обороты в атаке», — приводит слова журналистов CBS Sports.

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