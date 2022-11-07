Мирошниченко забил первый гол за «Омских ястребов» после победы над раком

В эти минуты проходит матч в рамках регулярного сезона Молодёжной хоккейной лиги. «Омские ястребы» принимают клуб «Мамонты Югры». Идёт второй период, счёт — 2:1 в пользу гостей.

Форвард «Омских ястребов» Иван Мирошниченко во втором периоде забросил шайбу. Этот гол стал для 18-летнего форварда первым после победы над раком.

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В марте у форварда была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения от онкологического заболевания, а в середине октября вернулся к тренировкам.

«Омские ястребы» набрали 26 очков после 17 матчей и занимают третье место в Восточной конференции Молодёжной хоккейной лиги.