«Салават Юлаев» сыграет с «Куньлунем» без легионеров

В сегодняшнем матче «Салавата Юлаева» и «Куньлунь Ред Стар» (19:00 мск) уфимцы сыграют без легионеров.

Сегодня утром стало известно, что канадский защитник уфимцев Райан Мёрфи переведён в список травмированных. Генеральный директора «Салавата» Ринат Баширов в своём телеграм-канале рассказал, что в матче с «Куньлунем» клубу не поможет ещё один легионер — Александр Хмелевски. Также матч пропустит нападающий Егор Сучков.

«Саша Хмелевский немного приболел, он сегодня не сыграет. Его заменит Данил Аймурзин. У Егора Сучкова тоже нелётная погода», — сказано в сообщении Баширова.

Хмелевски сыграл в этом сезоне 26 матчей за «Салават», в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами с показателем полезности «+9».