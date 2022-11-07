«Салават Юлаев» сыграет с «Куньлунем» без легионеров
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В сегодняшнем матче «Салавата Юлаева» и «Куньлунь Ред Стар» (19:00 мск) уфимцы сыграют без легионеров.
Сегодня утром стало известно, что канадский защитник уфимцев Райан Мёрфи переведён в список травмированных. Генеральный директора «Салавата» Ринат Баширов в своём телеграм-канале рассказал, что в матче с «Куньлунем» клубу не поможет ещё один легионер — Александр Хмелевски. Также матч пропустит нападающий Егор Сучков.
«Саша Хмелевский немного приболел, он сегодня не сыграет. Его заменит Данил Аймурзин. У Егора Сучкова тоже нелётная погода», — сказано в сообщении Баширова.
Хмелевски сыграл в этом сезоне 26 матчей за «Салават», в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами с показателем полезности «+9».
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