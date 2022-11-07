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Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отправлен в клуб АХЛ «Кливленд»

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отправлен в клуб АХЛ «Кливленд»
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Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов отправлен в команду Американской хоккейной лиги «Кливленд Монстерз», сообщает официальный «твиттер» клуба НХЛ.

Также, вместе с Тарасовым в «Кливленд» отправлен защитник Давид Йиричек.

23-летний российский вратарь в текущем сезоне провёл за «Коламбус» пять игр, в которых одержал одну победу с процентом отражённых бросков — 89,3 и коэффициентом надёжности — 3,57.

Тарасов был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги «Коламбусом» в 2017 году в третьем раунде под общим 86 номером.

Сын известного в прошлом голкипера Вадима Тарасова становился бронзовым призёром молодёжного чемпионата в 2019 году в канадском Ванкувере. В матче за третье место была обыграна сборная Швейцарии — 5:2.

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