Защитник «Сибири» вспомнил силовой приём Плотникова, после которого получил тяжёлую травму

Канадский защитник новосибирской «Сибири» Тревор Мёрфи вспомнил силовой приём игрока ЦСКА Сергея Плотникова на Кубке Первого канала — 2021, после которого он получил тяжёлую травму.

«Как я оцениваю силовой приём Сергея Плотникова на Кубке Первого канала — 2021? Как и любой другой хит. Я двигался из-за ворот, у меня не было возможности отдать пас, получил внезапный удар. Потом понял, что не могу поднять плечо. Я оставил этот момент в прошлом, не оглядываюсь на него. Нужно смотреть в будущее и двигаться дальше», – сказал Мёрфи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.



Полную версию эксклюзивного интервью с Тревором Мёрфи читайте на «Чемпионате» завтра, 8 ноября, в 10:00.