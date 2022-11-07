Защитник «Сибири» вспомнил силовой приём Плотникова, после которого получил тяжёлую травму
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Канадский защитник новосибирской «Сибири» Тревор Мёрфи вспомнил силовой приём игрока ЦСКА Сергея Плотникова на Кубке Первого канала — 2021, после которого он получил тяжёлую травму.
«Как я оцениваю силовой приём Сергея Плотникова на Кубке Первого канала — 2021? Как и любой другой хит. Я двигался из-за ворот, у меня не было возможности отдать пас, получил внезапный удар. Потом понял, что не могу поднять плечо. Я оставил этот момент в прошлом, не оглядываюсь на него. Нужно смотреть в будущее и двигаться дальше», – сказал Мёрфи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
Полную версию эксклюзивного интервью с Тревором Мёрфи читайте на «Чемпионате» завтра, 8 ноября, в 10:00.
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