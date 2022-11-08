«Впереди только «Газпром». В «Салавате» иронично высказались о выходе на 2-е место в КХЛ

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сразу после победы на выезде над «Куньлунь Ред Стар» (4:1) прокомментировал результат встречи и высказался о выходе уфимцев на второе место в турнирной таблице КХЛ.

«4:1. Не каждый день вторые в чемпионате. Впереди только «Газпром». Но там естественная монополия», — гласит публикация Баширова в Telegram-канале.

Отметим, что позднее завершилась встреча между ЦСКА и «Локомотивом». Ярославцы сумели одержать победу по буллитам – 3:2. Благодаря тому, что обе команды набрали очки, они сумели догнать «Салават Юлаев» в таблице. Именно эти три команды с 39 очками делят второе место. При этом, по дополнительным показателям впереди ярославцы, за ними располагаются армейцы, а «Салават» — лишь четвёртый. В активе лидирующего СКА – 51 балл.