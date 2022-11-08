Тренер ЦСКА Фёдоров объяснил, почему снял вратаря в овертайме матча с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (2:3 Б) и объяснил, почему заменил вратаря на четвёртого полевого игрока в овертайме.

«Я считаю, игра удалась. Пропустили первыми, но сумели забить, во втором периоде получили лишние удаления, особенно за разговоры. В третьем четыре хороших момента создали, шайба не пошла в ворота. Ребята сделали всё, но без ошибок, конечно, не бывает.



Как прокомментирую решение, что Андрей Светлаков не доиграл матч после удаления? Мы спокойно решим этот вопрос. Все в нашей команде должны понимать, что такие удаления смерти подобны. Их надо исключить, спокойно делать свою работу. У судей есть право дать удаление или не дать его. Мы должны концентрироваться на тех моментах, которые мы делаем хорошо. Надо поработать в этом направлении. Когда дело доходит до экстрима и за это нас наказывают, это перебор. Как я уже сказал, решим вопрос.



В последних матчах Рейдеборн неуверенно играет. Что случилось с ним? Пока ничего не случилось, сезон идёт. Сейчас не могу ответить, у нас есть тренер вратарей, который мог бы пояснить лучше. Единственное, что могу сказать, полевые игроки должны делать так, чтобы вратарь видел момент броска.



Почему не получалось реализовывать моменты? Хладнокровия не хватало? Или сказалась долгая пауза в третьем периоде? Пауза сказалась на обеих командах, это часть игры. Мы хорошо провели третий период, создали достаточно много, не забили, бывает. Правильно сменились в овертайме, играли 4 на 3, но не сделали те вещи, которые умеем. Овертайм понравился в плане владения шайбой, но в плане агрессии есть над чем поработать.



Освежить концепцию снятия вратаря? Есть возможности в игре что-то потренировать. Сезон напряжённый, мало времени для тренировок. Мы должны тренироваться, играя. Снятие вратаря — технический процесс, и возвращение Адама в ворота по ходу овертайма было продиктовано необходимостью. Мы не шли ва-банк, просто считали, что у нас есть преимущество, так как у «Локомотива» в меньшинстве играли одни и те же люди. Много технических моментов, но самое главное — мы достаточно хорошо сыграли третий период, и правильно было ребятам дать ещё шанс забить хороший гол.



Почему в последнее время игра в овертайме удаётся хуже? Три момента: наши ошибки, соперники подстраиваются, и мы не тренируем сильно игру 4 на 3. Это ход, где мы должны дорожить моментом. Стараемся довести шайбу до ворот, закрыв вратаря. Но соперник тоже смотрит видео и готовится», — цитирует Фёдорова сайт ЦСКА.