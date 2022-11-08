Нападающий «Салавата» Хмелевски оценил работу с главным тренером уфимцев Виктором Козловым

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски рассказал про работу с главным тренером уфимцев Виктором Козловым и назвал причины неудачной игры на старте сезона.

«Следил ли я за игрой Виктора Козлова, когда был маленьким? И как мне работается с ним? Я смотрел матчи с его участием, когда он уже играл за «Вашингтон». У них тогда собралась русская бригада: он, Александр Сёмин, Сергей Фёдоров, Александр Овечкин и Семён Варламов. Это был единственный момент, когда я видел его игру. Виктор Николаевич – солидный тренер, который хочет, чтобы все игроки работали сильно, на сто процентов и играли друг за друга. Он всё время думает о команде. Знает, как с тобой разговаривать, и чувствует игроков. В какие моменты нужно быть пожёстче, а когда нужно просто поговорить. Это мне нравится! Я очень доволен тем, что играю под его руководством, для меня очень престижно играть за него.

Что не получалось у «Салавата Юлаева» на старте сезона? Просто у нас новая команда. Нужно было время. Понятно, что все хотят сразу результат, но извините меня, за первые три матча чемпионами не становятся. Чемпионы делаются, когда проходишь через трудные времена, когда тяжело. Ребята вместе собираются и узнают, как нужно лучше всё делать. Мы это поняли после домашнего поражения от «Ак Барса». Начали играть намного лучше и поняли, что у нас есть», — цитирует Хмелевски сайт КХЛ.

23-летний форвард в текущем сезоне сыграл за «Салават Юлаев» 26 матчей, в которых набрал 17 (10+7) очков.