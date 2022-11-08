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Второй гол «Адмирала» засчитали, несмотря на запрос тренеров СКА

Второй гол «Адмирала» засчитали, несмотря на запрос тренеров СКА
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В эти минуты во Владивостоке проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Адмирал» принимает питерский СКА. После второго периода счёт 2:0 в пользу хозяев.

На 17-й минуте второго периода форвард «Адмирала» Иван Емец сыграл на добивании и забил гол в ворота голкипера СКА Александра Самонова. После этого армейцы взяли тренерский запрос на блокировку вратаря, однако судьи после просмотра оставили решение засчитать шайбу. СКА был наказал двумя минутами за задержку игры.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Питерский СКА после 27 проведённых встреч набрал 51 очко и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Адмирал» с 32 набранными очками располагается на пятом месте в таблице Востока.

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