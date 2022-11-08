Второй гол «Адмирала» засчитали, несмотря на запрос тренеров СКА

В эти минуты во Владивостоке проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Адмирал» принимает питерский СКА. После второго периода счёт 2:0 в пользу хозяев.

На 17-й минуте второго периода форвард «Адмирала» Иван Емец сыграл на добивании и забил гол в ворота голкипера СКА Александра Самонова. После этого армейцы взяли тренерский запрос на блокировку вратаря, однако судьи после просмотра оставили решение засчитать шайбу. СКА был наказал двумя минутами за задержку игры.

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Питерский СКА после 27 проведённых встреч набрал 51 очко и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Адмирал» с 32 набранными очками располагается на пятом месте в таблице Востока.