Коваленко: задача «Торпедо» — показать хороший хоккей. Может, аппетит придёт во время игры

Чемпион Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал игру нижегородского «Торпедо» в текущем сезоне КХЛ.

«Торпедо» оставляет хорошее впечатление, но не всегда. Честно сказать, в предпоследней игре с «Локомотивом», когда они проиграли 0:4, абсолютно ни одного острого момента не было. Как бы уже сказал Игорь Николаевич [Ларионов]: «Хорошая команда должна взламывать такую оборону, как у «Локомотива». Они, к сожалению, этого ключика не нашли.

Вчера (в матче со «Спартаком». — Прим. «Чемпионата») показали достойный хоккей. Причём моментов очень много и у тех, и у тех. Я бы, наверное, выделил игру вратаря Кульбакова, который держал до последнего свою команду и давал шанс победить. И выходы «1 в 0», и броски, и добивания, и подставления – он действительно молодец. Ну и команда по голику забила – в первом периоде, во втором, в третьем. Так и дошли до победы.

Может ли помешать молодость «Торпедо» в плей-офф? Тут много факторов может помешать. Иногда и опытной команде мешают какие-то факторы, иногда и звёзды не играют до конца, как в «Ак Барсе». У многих ребят этот плей-офф будет первым, потому что там есть игроки, которые пришли из Высшей лиги. Но это опыт, опыт. Опять же, если у того же «Локомотива» всегда высокие задачи – выиграть кубок, играть в финале, то у «Торпедо» таких задач на сегодняшний день нет. Задача у них – показать хороший хоккей, научить ребят играть в хоккей и доставить удовольствие зрителям. А там уже аппетит, может быть, придёт во время игры, когда начнут выигрывать дальше и дальше пойдут в плей-офф. Дай бог, конечно», – сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.