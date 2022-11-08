Коваленко: задача «Торпедо» — показать хороший хоккей. Может, аппетит придёт во время игры

Чемпион Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал игру нижегородского «Торпедо» в текущем сезоне КХЛ.
«Торпедо» оставляет хорошее впечатление, но не всегда. Честно сказать, в предпоследней игре с «Локомотивом», когда они проиграли 0:4, абсолютно ни одного острого момента не было. Как бы уже сказал Игорь Николаевич [Ларионов]: «Хорошая команда должна взламывать такую оборону, как у «Локомотива». Они, к сожалению, этого ключика не нашли.
Вчера (в матче со «Спартаком». — Прим. «Чемпионата») показали достойный хоккей. Причём моментов очень много и у тех, и у тех. Я бы, наверное, выделил игру вратаря Кульбакова, который держал до последнего свою команду и давал шанс победить. И выходы «1 в 0», и броски, и добивания, и подставления – он действительно молодец. Ну и команда по голику забила – в первом периоде, во втором, в третьем. Так и дошли до победы.
Может ли помешать молодость «Торпедо» в плей-офф? Тут много факторов может помешать. Иногда и опытной команде мешают какие-то факторы, иногда и звёзды не играют до конца, как в «Ак Барсе». У многих ребят этот плей-офф будет первым, потому что там есть игроки, которые пришли из Высшей лиги. Но это опыт, опыт. Опять же, если у того же «Локомотива» всегда высокие задачи – выиграть кубок, играть в финале, то у «Торпедо» таких задач на сегодняшний день нет. Задача у них – показать хороший хоккей, научить ребят играть в хоккей и доставить удовольствие зрителям. А там уже аппетит, может быть, придёт во время игры, когда начнут выигрывать дальше и дальше пойдут в плей-офф. Дай бог, конечно», – сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
- 8 ноября 2022
-
15:36
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:14
-
15:10
-
14:56
-
14:49
-
14:35
-
14:30
-
14:16
-
14:08
-
13:56
-
13:42
-
13:14
-
12:50
-
12:36
-
12:30
-
12:07
-
12:00
-
11:56
-
11:33
-
11:22
-
11:03
-
10:52
-
10:43
-
10:40
-
10:35
-
10:16
-
10:02
-
10:00
-
09:52
-
09:30
-
09:18
-
09:15