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Каменский назвал глупостью слова Третьяка про схожесть Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым

Каменский назвал глупостью слова Третьяка про схожесть Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым
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Обладатель Кубка Стэнли и Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал заявление Президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, в котором бывший голкипер сравнил главного тренера СКА Романа Ротенберга с тренерами прошлого — Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым.

«Я не согласен с этим мнением. Нельзя таких людей сравнивать с начинающим тренером. Считаю, что это неправильно и неграмотно. Когда Ротенберг закончит тренерскую работу, как Тихонов или Тарасов, тогда мы будем судить.

Но таких легендарных тренеров вообще ни с кем нельзя сравнивать. Это индивидуальные люди и единицы, которые раз в 100 лет рождаются. Это глупость», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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