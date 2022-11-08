Стало известно, на какой срок выбыл голкипер «Сочи» Михаил Бердин

Голкипер «Сочи» Михаил Бердин, получивший повреждение в матче с минским «Динамо» (3:4 ОТ), выбыл на 8-10 недель, сообщает телеграм-канал клуба.
«Вратарь Михаил Бердин, получивший травму нижней части тела в третьем периоде матча с минским «Динамо», ориентировочно выбыл на 8-10 недель. Желаем Михаилу скорейшего выздоровления и оптимизма!
В расположение «Сочи» из подмосковного «Капитана» прибыл 20-летний голкипер Артемий Плешков, который сегодня провёл тренировку с основной командой», — сказано в сообщении телеграм-канала сочинцев.
Напомним, на 11-й минуте третьего периода в матче с «Динамо» при счёте 3:1 в пользу «Сочи» голкипер южан Бердин получил травму, и его заменил Максим Третьяк, который пропустил две шайбы в третьем периоде и одну в овертайме.
- 8 ноября 2022
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