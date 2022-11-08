Р. Ротенберг — о поражении от «Адмирала»: сами виноваты. Кроме нас, нам никто не поможет

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги матча с «Адмиралом» (1:3) и назвал причины неудачной игры армейцев.

«Боевая игра, поздравляю «Адмирал» с победой. Порадовали сегодня местных болельщиков. Мы в первых двух периодах не перестроились, не адаптировались. Серьёзно готовились, понимали, насколько серьёзный соперник. Хорошо знаем Тамбиева, у него одна система игры, мы её видели ещё в питерском «Динамо». Могли выиграть, не хватило времени. Это хороший для нас урок, нам нужно готовиться к следующей игре. Наше турне по Дальнему Востоку только начинается. Это полезная игра для нас на будущее. Мы должны понимать, что, кроме нас самих, нам никто не поможет. Нужно лучше действовать, лучше работать. Мы сами виноваты сегодня. Надо разобрать ошибки, разберём и вернёмся сильнее», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.