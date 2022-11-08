Вратарь «Адмирала» Серебряков отразил 46 бросков в матче со СКА
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Голкипер владивостокского «Адмирала» Никита Серебряков отразил 46 бросков в победном матче со СКА (3:1).
Для 27-летнего голкипера это уже третий матч в сезоне, в котором он отражает более 40 бросков. В матче с омским «Авангардом» (1:0 ОТ) 28 октября 2022 года Серебряков сделал 45 сейвов, в матче с московским «Динамо» (2:1) 6 ноября 2022 года — 42 сейва.
Серебряков до матча со СКА сыграл за «Адмирал» 20 игр, в которых одержал девять побед с процентом отражённых бросков 94,7 и коэффициентом надёжности — 1,62.
Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Никита Серебряков сыграл 146 матчей, в которых отразил 92% бросков с коэффициентом надёжности — 2,62.
Серебряков является воспитанником московского «Динамо».
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