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«Адмирал» обыграл СКА впервые за шесть лет

«Адмирал» обыграл СКА впервые за шесть лет
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Адмирал» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

Таким образом, «Адмирал» обыграл СКА впервые за шесть лет. В последний раз владивостокская команда брала верх в январе 2016 года. Тогда «Адмирал» в серии буллитов сломил сопротивление СКА, чуть не упустив победу со счёта 3:1. Победную попытку исполнил Джонатон Блум.

Кроме того, «Адмирал» впервые за восемь лет оказался сильнее СКА на домашней площадке. В январе 2014 года владивостокский клуб также одержал победу в серии буллитов, обыграв санкт-петербургскую команду со счётом 5:4.

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