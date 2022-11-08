Радулов забил 10-й гол в сезоне, издевательски обыграв вратаря «Нефтехимика»
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В эти минуты на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Нефтехимик» принимает казанский «Ак Барс». К концу первого периода счёт 1:1.
На седьмой минуте нижнекамцы, выигрывая 1:0, пропустили. Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков в прессинге у борта отобрал шайбу у хоккеиста «Нефтехимика» и, сохранив контроль над ней, отдал передачу в центр. Там пас принял форвард казанцев Александр Радулов, оказавшийся один перед воротами. Опытный нападающий сблизился с голкипером Андреем Тихомировым и послал шайбу точно в «домик» — 1:1.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что для Радулова этот гол стал 10-м в 26-м матче чемпионата.
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