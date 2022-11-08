«Что там по регламенту? Я пришёл, отметился и ушёл». Разин отказался отвечать на вопросы

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин отказался отвечать на вопросы после встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом». Череповецкая команда дважды вела в счёте в ходе матча и потерпела поражение в овертайме.
«Что там по регламенту? Я пришёл, отметился и ушёл. Комментарий по игре? Без комментариев. Я не буду ни на какие вопросы отвечать. Всё, без комментариев», — сказал Разин на пресс-конференции.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 1:0).
- 8 ноября 2022
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