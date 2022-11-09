Гусманов о поражениях «Магнитки»: у них небольшая лавочка, но ничего критичного не вижу

Бывший хоккеист и тренер челябинского «Трактора» Равиль Гусманов прокомментировал небольшой спад в игре «Металлурга». Магнитогорский клуб проиграл три матча подряд.

«По «Магнитке», мне кажется, вообще никакой паники быть не должно. Чемпионат длинный, и невозможно абсолютно ровно его пройти, без каких-то спадов. Всё-таки, в отличие от других команд, у них не такая большая лавочка – играют, тащат команду одни и те же игроки. Нагрузка на них большая, поэтому всё равно какие-то спады должны быть. Но ничего критичного для Магнитогорска я не вижу», – сказал Гусманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

После 27 матчей текущего сезона «Металлург» занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции, уступая лидирующему «Салавату Юлаеву» два очка.