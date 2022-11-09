Экс-тренер «Трактора» оценил прогресс команды в сезоне КХЛ

Бывший хоккеист и тренер «Трактора» Равиль Гусманов оценил прогресс челябинского клуба по ходу сезона. Команда одержала семь побед в последних 11 матчах.

«Я не думаю, что кризис уже совсем преодолён. Проблемы всё равно есть, но видно, что ситуация исправляется. Мелкими шажочками, но всё же. В первую очередь стали забивать ребята из вторых-третьих звеньев. Это немаловажный фактор, они поддерживают команду.



Насколько удивляет Проскуряков? На него свалилась достаточно большая нагрузка в этом сезоне, и он вполне с ней справляется. Я знаю его очень давно как качественного хорошего вратаря. Понятно, что всё-таки на него рассчитывали как на поддержку, на то, что он сыграет процентов 40 матчей. Большое уважение ему за то, что вытягивает нагрузку, которая на него свалилась. Но, опять же, знаю его давно – он очень хороший вратарь», – сказал Гусманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

После 28 матчей текущего сезона «Трактор» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.