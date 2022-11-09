Форвард «Автомобилиста» Мэйсек вышел на первое место в истории среди немецких игроков КХЛ

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 1:0).

Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек оформил дубль и вышел на первое место в истории КХЛ среди хоккеистов из Германии, сообщает пресс-служба лиги. Форвард делит первое место с нападающим Эдуардом Левандовским с 139 очками. Примечательно, что Левандовский также несколько сезонов выступал за екатеринбургский клуб.

В текущем сезоне-2022/2023 на счету Мэйсека 27 игр регулярного чемпионата, в которых нападающий набрал 29 очков — забил 17 шайб и отдал 12 результативных передач.