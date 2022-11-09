Форвард «Сочи» Завгородний рассказал, не жалеет ли о переезде в Северную Америку

Нападающий «Сочи» Дмитрий Завгородний ответил на вопрос, следит ли за клубом «Калгари Флэймз», который его задрафтовал в 2018 году в седьмом раунде под общим 198-м номером. Кроме того, российский форвард поделился мыслями о периоде карьеры в Северной Америке. Завгородний провёл 41 матч в АХЛ, играя за «Стоктон Хит». За это время он набрал 5 (1+4) очков.
«Слежу ли за «Калгари», который меня задрафтовал? Всё внимание — «Сочи», но при возможности за «Флэймз» послеживаю. Все ожидали от «Калгари» лидерского старта в стиле СКА, но канадский клуб пока ближе к «Сочи» — уже 10 очков отставания от лидера дивизиона «Сиэтла»? Наверное, это небольшой сюрприз, но у «Калгари», как и у «Сочи», всё ещё впереди.
Не жалею ли, что, возможно, рановато отправился за океан и, скорее, потерял там четыре года? Сложный вопрос, для отдельного интервью. Если коротко, считаю, что плюсов у отъезда всё равно было больше — и смотрю только вперёд», — приводит слова Завгороднего Russia-Hockey.ru.
- 9 ноября 2022
-
17:37
-
17:01
-
16:31
-
16:00
-
15:42
-
15:19
-
14:53
-
14:24
-
13:52
-
13:22
-
13:00
-
12:40
-
12:26
-
12:07
-
11:51
-
11:30
-
11:25
-
11:05
-
10:55
-
10:36
-
10:29
-
10:17
-
09:47
-
09:33
-
09:14
-
08:51
-
08:40
-
08:30
-
08:23
-
08:12
-
07:30
-
07:15
-
06:53
-
06:33
-
06:32