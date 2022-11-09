Форвард «Сочи» Завгородний рассказал, не жалеет ли о переезде в Северную Америку

Нападающий «Сочи» Дмитрий Завгородний ответил на вопрос, следит ли за клубом «Калгари Флэймз», который его задрафтовал в 2018 году в седьмом раунде под общим 198-м номером. Кроме того, российский форвард поделился мыслями о периоде карьеры в Северной Америке. Завгородний провёл 41 матч в АХЛ, играя за «Стоктон Хит». За это время он набрал 5 (1+4) очков.

«Слежу ли за «Калгари», который меня задрафтовал? Всё внимание — «Сочи», но при возможности за «Флэймз» послеживаю. Все ожидали от «Калгари» лидерского старта в стиле СКА, но канадский клуб пока ближе к «Сочи» — уже 10 очков отставания от лидера дивизиона «Сиэтла»? Наверное, это небольшой сюрприз, но у «Калгари», как и у «Сочи», всё ещё впереди.



Не жалею ли, что, возможно, рановато отправился за океан и, скорее, потерял там четыре года? Сложный вопрос, для отдельного интервью. Если коротко, считаю, что плюсов у отъезда всё равно было больше — и смотрю только вперёд», — приводит слова Завгороднего Russia-Hockey.ru.