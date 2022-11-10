Российский игрок рассказал, какую звезду НХЛ отстраняли от матчей из-за плохих оценок

Российский нападающий системы «Нью-Йорк Айлендерс» Руслан Исхаков, два года проучившийся в Университете Коннектикута, рассказал об обучении в NCAA.

«Вытягивают ли университеты игроков с плохими оценками? Это зависит от университета и тренера. Я учился вместе с баскетболистами и футболистами, не думаю, что у них были очень хорошие оценки, но никаких слухов об отстранении не было. Был небольшой инцидент в Массачусетсе, где играл Кейл Макар, — его из-за плохих оценок отстранили на две недели. Некоторым колледжам без разницы, насколько ты хороший атлет: если у тебя нет хорошей оценки, ты не можешь перейти дальше в семестре или на другой курс», — сказал Исхаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Отметим, что прошлый сезон хоккеист провёл в немецком клубе «Адлер Мангейм», за который сыграл 25 матчей в регулярном чемпионате и набрал 22 (7+15) очка. В текущем чемпионате АХЛ за «Бриджпорт Айлендерс» Исхаков сыграл 10 встреч, записав на свой счёт 14 (4+10) очков.