Форвард системы «Айлендерс» Исхаков — о сотрясении: опустил голову — потом чёрный экран

Форвард системы «Айлендерс» Руслан Исхаков вспомнил эпизод из матча студенческой лиги США, когда россиянин пропустил жёсткий силовой приём в исполнении игрока Квиннипэкского университета Брогана Рафферти и был отправлен в больницу.
«Я опустил голову, поехал в центр. Потом чёрненький экран перед глазами, проснулся уже в больнице. Это была моя первая большая травма, до этого я ничего не ломал. Очень тяжело я это воспринял, потому что было непривычно не играть три недели.
Я даже поторопился слегка, потому что с сотрясениями иногда ты думаешь, что уже готов, на тренировках работаешь в полную, но это не всегда так, лучше довериться докторам в этом плане и следовать протоколу по сотрясениям. Я поторопился, вышел — и первые смены вообще не понимал, что я делаю на льду, игр пять-шесть только акклиматизировался», — сказал Исхаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
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