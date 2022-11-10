Третьяк объяснил, почему сравнил Ротенберга с Тарасовым

Президент ФХР Владислав Третьяк объяснил своё недавнее сравнение главного тренера СКА Романа Ротенберга с великим тренером сборной СССР Анатолием Тарасовым.

«В советское время у нас не было генеральных менеджеров. У нас в одном лице был генеральный менеджер и тренер. И он был царь и бог, и он решал состав. Я знаю, что Тарасов приходил на тренерский совет сборной и говорил, что вот этот состав выиграет чемпионат мира и он поедет с ними. Вот и всё. Сегодня генеральный менеджер набирает и тренера, и игроков. И тренер такой же наёмный, как игрок. Понимаете, это система НХЛ. Был вопрос задан мне — как Ротенберг сочетает два поста. Если бы любому нормальному человеку сегодня сказали сравнить с Тарасовым — вообще не сравнишь. Ни его, ни Чернышева, ни Тихонова. Это наши звёзды, это патриархи нашего хоккея. Чтобы достичь такого успеха… Очень сложно. Его [Фетисова] реакция — это его реакция, его надо спросить, почему он не читает до конца. Потом уже я говорил, что Ротенберг молодой, перспективный, он старается, он окончил институт. И про него уже рассказываю. А он не читает до конца, все вопросы к Вячеславу Александровичу», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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