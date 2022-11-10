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Третьяк — об Овечкине: дай бог ему играть хотя бы до 45, тогда точно побьёт рекорд

Третьяк — об Овечкине: дай бог ему играть хотя бы до 45, тогда точно побьёт рекорд
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Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Александр — выдающийся игрок. У нас вся пресса внимание обращает: когда НХЛ открываем, только о нём говорим. Действительно, человек, играя, уже становится легендой, потому что приблизиться к Горди Хоу, который играл до 50 с лишним лет… Дай бог Александру играть хотя бы до 45. Тогда он точно побьёт. Давайте пожелаем удачи ему, без травм и чтобы он сам не зацикливался на этом рекорде, а просто выходил, получал удовольствие и делал то, что он умеет. Тогда он будет действительно добиваться того, что он хочет», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

На счету Овечкина 788 заброшенных шайб в 1289 матчах НХЛ. Отставание от Хоу, на счету которого 801 гол, составляет 13 шайб. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).

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