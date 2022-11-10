Мартин Бродо стал исполнительным вице-президентом по хоккейным операциям «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси Дэвилз» на своём сайте объявил, что легендарный в прошлом голкипер Мартин Бродо официально назначен исполнительным вице-президентом по хоккейным операциям клуба.

После двух с половиной лет работы в качестве консультанта по хоккейным операциям и связям с бизнесом этот шаг позволит Бродо сосредоточиться исключительно на хоккейных операциях команды.

«Работая с группой Тома Фицджеральда (генеральный менеджер «Дэвилз». — Прим. «Чемпионата») последние несколько лет, я своими глазами видел, как он и наши партнёры Дэвид Блитцер и Джош Харрис управляют клубом. Мне посчастливилось помочь им двигаться в правильном направлении к последовательному, устойчивому успеху. Это решение позволит мне посвятить всё свое время хоккею и сосредоточиться на достижении конечной цели для наших игроков, потрясающих фанатов и всей организации», — приводит слова Бродо сайт «Нью-Джерси».

Бродо будет продолжать работать с группой Devils Hockey Operations над улучшением всех аспектов, которые касаются клуба, включая развитие, кадровые решения, управление составом, набор игроков и наблюдение за отделом развития вратарей, который он создал. Кроме того, в рамках своего нового назначения Мартин также расширит свою роль до скаутинга.