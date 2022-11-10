Майоров — об отставке Миронова из «Спартака»: смена тренера всегда идёт на пользу команде

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и ветеран московского «Спартака» Борис Майоров прокомментировал отставку с поста главного тренера красно-белых Бориса Миронова.
«Очень часто бываю на играх команды. Могу сказать, что она демонстрирует непонятный хоккей. Структуру игры совсем не вижу. Это очевидно не только мне, но и всем ветеранам. В течение длительного времени терпеть то, что мы видели, попросту нельзя. Безусловно, с этой точки зрения какие-то изменения напрашиваются. Смена тренера всегда идёт на пользу команде. Как минимум в первое время. Какие перспективы у «Спартака» в дальнейшем? Говорить пока сложно, поскольку мы не знаем, кто займёт место Миронова», — сказал Майоров в интервью «РИА Новости».
Напомним, сегодня руководство хоккейного клуба «Спартак» приняло решение о прекращении сотрудничества с Борисом Мироновым и его помощником Егором Башкатовым.
- 10 ноября 2022
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