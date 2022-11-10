Форвард «Сибири» Овчинников — о победе над «Динамо»: были заряжены с первой смены

Нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников после победы над московским «Динамо» (5:3) рассказал о силовой борьбе и своём старте сезона.
«Моё звено задаёт темп в тяжёлые моменты? Не знаю, наверное, просто были заряжены сегодня с первой смены. Забили два гола, помогли команде победить.
Как просили сыграть тренеры? Всегда нас просят играть попроще. А в зоне атаки – уже изобретать что-то, забивать голы. Так и получилось сегодня.
Готов ли был к силовой игре? Да, готовы. У них очень рослая команда, мы были к этому готовы. В Москве мы также играли с ними.
Попал в волну? Не буду ничего говорить по этому поводу, пускай как идёт, так идёт.
Раньше не очень получалось в силовой игре? Я и в том году чувствовал себя уверенно, это ничего не значит. У меня внутри есть, это самое главное.
Не очень удачно начал сезон? Как есть, так есть. Я буду дальше стараться, также набирать очки, помогать команде побеждать.
Доверие тренера чувствуется? Да. Надо дальше его зарабатывать и расти.
Когда буду играть в первом звене? Время придёт.
Эмоции перед СКА? Обычные ощущения. Каждый матч для нас очень важен. В таблице очень всё плотно, нужно набирать очки по максимуму. И мы будем биться только на победу. Другого результата просто нет», — передаёт слова Овчинникова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
После победы сибиряки набрали 35 очков и находятся на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч новосибирцы проведут 12 ноября дома со СКА.
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