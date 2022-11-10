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Форвард «Амура»: чешский защитник Йордан кайфует от Хабаровска

Форвард «Амура»: чешский защитник Йордан кайфует от Хабаровска
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Нападающий «Амура» Иван Николишин рассказал о своём одноклубнике Михале Йордане и его отношении к Хабаровску.

«У него был контракт, он обожает Хабаровск, кайфует от города. Он живёт здесь уже шестой год, и его семье здесь нравится, болельщики его любят, ему нравится коллектив. Очень рады, что он вернулся, несмотря на все разговоры. Он ведущий защитник нашей команды, это большая помощь», — сказал Николишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Николишин за 27 игр за хабаровский клуб забросил девять шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «-7».

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Николишиным читайте на «Чемпионате» завтра, 11 ноября.

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