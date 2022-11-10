Зарипов обошёл Алексея Морозова и установил рекорд «Ак Барса» по голевым передачам
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В Нижнем Новгороде завершилась встреча в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Торпедо» принимало на своём льду «Ак Барс» в 1000-м для казанцев матче. Победу со счётом 6:4 (4:1, 2:2, 0:1) одержали хозяева.
В моменте с четвёртым голом казанцев передачу на заброшенную шайбу Максима Быкова сделал Данис Зарипов. Таким образом, Зарипов записал на свой счёт 356-ю результативную передачу и обошёл бывшего форварда «Ак Барса» Алексея Морозова (355), став новым рекордсменом клуба по голевым передачам.
Казанский «Ак Барс» после поражения занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 29 очков после 28 матчей. В следующем матче «Ак Барс» 13 ноября примет омский «Авангард».
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